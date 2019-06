Valentino Rossi e il casco per il Mugello

Il Gran Premio del Mugello è per Valentino Rossi da oltre vent’anni l’occasione per sfoggiare caschi con livree inedite e dare libero sfogo alla fantasia. La tela per queste opere d’arte sempre diverse è la calotta in pura fibra di carbonio dell’AGV Pista GP R, punta di diamante della gamma racing AGV.

Rossi, assieme ad Aldo Drudi, disegnatore storico delle grafiche dei suoi caschi, ha pensato ad una nuova e accesa livrea che interpreta il motivo della bandiera italiana come mai prima d’ora. Il Pista GP R Mugello 2019 presenta larghe pennellate, con il tricolore che svetta sulla sommità della calotta. Il bianco, il rosso e il verde sono affiancati da colori complementari come l’arancione, il rosa fluo, l’azzurro e il classico giallo. Sul retro del casco, sotto lo spoiler, sono rappresentati il sole e la luna con un sottile tratto giallo sullo sfondo bianco; sotto di essi il 46 disegnato a mano libera.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 10:31