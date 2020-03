MotoGP, Valentino Rossi: Gianola prevede un 2020 difficile

L’ex pilota Ezio Gianola, per tre volte campione italiano e proprietario di un Academy in cui fa crescere i giovani talenti in erba, in un’intervista a Motosprint si è espresso così sulle possibilità di Valentino Rossi: “Vale è un grande nome, ma se fa sesto o settimo a tutte le gare… ha una bella costanza a star lì con quelli di 20 anni. Comunque, anche se corresse a 50 anni avrebbe più tifosi di tutti. Sembra sempre giovane, ma quest’anno anche Morbidelli gli starà davanti”.

“Forse però in qualche gara può fare bene, come in America e in Argentina… da Jerez in poi dove tutti hanno più chilometri e devi avere più velocità in entrata di curva e più scorrevolezza, Rossi dovrà guidare come Marquez e Quartararo, e con 20 anni in più fai fatica…”.

Sul Mondiale, pochi dubbi: “Marquez è il favorito, per farlo arrivare ottavo bisognerebbe bendarlo. Ma anche Viñales può giocarsela. Quartararo deve imparare a gestire la maggior potenza della moto, e deve stare attento a non farsi schiacciare dalla pressione. E poi c’è la Ducati, che è sempre forte”.

SPORTAL.IT | 06-03-2020 14:46