Valentino Rossi: "Ho perso tutto per due secondi"

Subito dopo la fine delle qualifiche, l’umore di Valentino Rossi non era paragonabile a quello mostrato qualche ora dopo, durante le interviste. Dopo l’ennesima delusione della stagione, che lo ha relegato all’undicesimo posto in griglia a Silverstone pur dopo le buone indicazioni avute venerdì, il pilota della Yamaha ha trovato la forza per spiegare cosa non è andato nei concitati minuti trascorsi ai box aspettando il cambio gomme: "È stato un grosso peccato perché è stata una qualifica difficile, ma avevamo una buona strategia per entrare alla fine con le gomme giuste quando c'era meno acqua. Al box però abbiamo perso troppo tempo a mettere la gomma nuova, così ho preso la bandiera per 2" e non ho potuto fare il giro. Potevo essere in seconda fila e invece così sarà più complicato".

Rossi ha poi parlato del tema della pioggia, che dopo il grave incidente occorso a Rabat rischia di mettere a rischio lo svolgimento del Gp: “L'asfalto è molto nuovo e non drena l'acqua, una cosa che abbiamo già visto, sia in Malesia, sia in Argentina. Se piove tanto, l'acqua non defluisce e si crea una patina pericolosa: io proverò ad andare in pista, vedremo cosa diranno gli altri, comunque sull'acqua mi trovavo piuttosto bene".

SPORTAL.IT | 25-08-2018 22:10