Valentino Rossi: le ultime parole rasserenano i tifosi

Valentino Rossi ai microfoni di Sky ha aggiornato sulle sue condizioni di salute: “Pensavo fosse come il lockdown, stai a casa, ma la vita dentro a casa è normale. Invece qui devo stare da solo, non vedo nessuno, è abbastanza noioso, è una bella bega… Adesso sto bene. Sono un po’ debole, sono stato male un giorno e mezzo poi mi sono ripreso. Adesso sto bene ed è già un po’ diverso, non ho la febbre, sto meglio”.

“Quando stai meglio sei ancora più disperato a stare davanti alla TV”, ha aggiunto ironico il Dottore. “E’ arrivato in un momento difficile, dopo tre zero: è brutto stare a casa, vedere le prove. Fino a ieri non avrei potuto guidare, sarà ancora più difficile settimana prossima quando starò bene”.

L’amarezza in Moto2 con le cadute di Marini e Bezzecchi: “Mamma mia che Moto2, sono rimasto fermo immobile davanti alla TV alla caduta di Bezzecchi, proprio non me lo aspettavo, pensavo vincesse, aveva fatto una gara incredibile. Non ci volevo credere. E prima Marini, prima ancora Vietti. Non è stata una gran domenica fino adesso…”.

OMNISPORT | 18-10-2020 15:23