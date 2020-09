Valentino Rossi-Petronas: Pernat ha un timore

Il manager della MotoGp Carlo Pernat a Gpone.com ha un timore dopo la firma tra Valentino Rossi e Petronas, che correranno insieme nel 2021: “La firma di Valentino è arrivata con qualche ritardo rispetto a quanto si pensava inizialmente perché lui voleva poter contare su tutti i suoi meccanici. Loro sanno bene di cosa lui ha bisogno e avrebbero saputo accontentarlo al meglio. Il suo obiettivo non è stato però raggiunto, poter ingaggiare i meccanici australiani sarebbe stato troppo oneroso per la scuderia malese”.

All’interno del box potrebbero quindi nascere problemi: “Per Valentino poter contare sul supporto dei suoi meccanici sarebbe stato molto importante. Lui lavora con loro da sempre, non c’è nemmeno bisogno di dire esplicitamente cosa serve per farlo rendere al meglio, loro sanno bene come accontentarlo. Riuscire a collaborare quotidianamente con uno che ha conquistato nove titoli in carriera potrebbe però non essere così semplice per gli uomini Petronas, non è escluso che possano provare un po’ di soggezione. Non era però possibile fare diversamente, anche la MotoGp si trova a dover fare i conti con il post pandemia e tagliare i costi superflui è stato indispensabile”.

OMNISPORT | 30-09-2020 11:02