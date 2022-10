Van Basten attacca Neymar: “È un piagnucolone”

11-10-2022 09:46

Marco Van Basten tuona contro Neymar. In un’intervista rilasciata alla stampa portoghese “Cabine Desportiva”, non si è trattenuto dal commentare i comportamenti di O’Rey ritenuto da lui un vero piagnucolone. “Provoca sempre gli avversari, prima fa fallo poi fa finta di essere la vittima, non puoi toccarlo, mi piacerebbe molto, anzi applaudirei, se qualcuno si occupasse davvero di lui visto che è un calciatore sgradevole”.

Nella stagione attuale il centravanti in forza al PSG ha segnato 11 gol e fornito 9 assist in 14 partite, e si prepara ad affrontare la sfida di ritorno in Champions League con il Benfica, in programma mercoledì e decisiva per il passaggio del turno.