Van der Mark e BMW rinnovano la fiducia anche per il 2023

21-07-2022 13:19

Non era cominciata nei migliori dei modi la stagione di Superbike per il pilota olandese costretto a saltare diversi round a causa di un infortunio alla gambe rimediato durante un allenamento prima di inizio campionato.

Nonostante questo la fiducia che ripone in lui il team BMW è ancora alta visto che sarà in sella alla M1000RR anche nella prossima stagione.

Il 2022 però non sta regalando molte soddisfazioni, anzi e ancora non c’è una data di ritorno, anche se questa è prevista per il rientro dalla pausa estiva. È vero che l’olandese ha corso ad Assen, ma poi si è dovuto fermare ancora per recuperare pienamente e poter tornare in sella nel pieno delle forze.

“Sono molto felice di rimanere nella famiglia BMW e sono contento dell’estensione della nostra collaborazione”, afferma van der Mark. “Purtroppo, la stagione attuale fino ad ora non è andata come avevo immaginato, ma nessuno ci può fare nulla. L’obiettivo per adesso è di recuperare pienamente. Personalmente, voglio tornare in sella alla mia BMW M1000RR il prima possibile”.