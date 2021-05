Van der Vaart jr. sulle orme di Rafa: firma con l'Esbjerg

Il DNA è determinante, nel calcio come in tanti ambiti della vita. Capita sempre più spesso infatti che figli di illustri calciatori percorrano la carriera dei padri ottenendo ottimi risultati. Si aggiunge a questa lista Damian van der Vaart, figlio di Rafael (ex centrocampista tra le altre di Real Madrid e Tottenham). Il talento classe 2006 ha infatti firmato il suo primo contratto con l’Esbjerg, formazione danese in cui il padre a terminato la carriera.

Un evento arrivato per altro nel giorno del quindicesimo compleanno del ragazzo, festeggiato con orgoglio dal padre Rafael con un post sui suoi canali social.

Van der Vaart junior ha solo compiuto il suo primo passo, in una carriera in cui ha ancora tutto da dimostrare. Sarà il tempo – e il campo – a dire se riuscirà o meno a ripercorre le orma di suo padre, splendido centrocampista che ha incantato l’Europa nel primo ventennio degli anni 2000.

OMNISPORT | 28-05-2021 14:26