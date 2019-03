Van Gaal si ritira: "Lo faccio per mia moglie"

Louis Van Gaal lascia la panchina. Il tecnico olandese ha deciso di dire basta dopo quasi trent'anni di carriera: "Mia moglie ha smesso di lavorare 22 anni fa per starmi vicino e seguirmi nel mio lavoro all'estero. Le dissi che mi sarei ritirato a 55 anni. Per la verità ora ne ho 65 e davvero non posso più continuare. Come i giocatori, anche mia moglie ha il diritto di vivere con Louis van Gaal. E posso dire che ne è molto felice", le sue parole al canale VTBL.

Van Gaal ha guidato in carriera Az Alkmaar, Ajax, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester United, oltre alla Nazionale olandese, con cui ha ottenuto un terzo posto ai Mondiali del 2014. Tra le competizioni vinte in carriera una Champions League, una Coppa Uefa, una coppa Intercontinentale e ben 7 titoli nazionali (4 in Olanda, due in Spagna e uno in Germania).

SPORTAL.IT | 11-03-2019 13:45