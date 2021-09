Van Gaal stronca De Ligt: "Era titolare? Non c'ero io"

Gli Europei vinti dall’Italia hanno ridato luce alla coppia difensiva composta da Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini: sicuramente in ottica Nazionale, con la Juventus sullo sfondo. In bianconero, teoricamente, la storia è diversa.

Il titolare della retroguardia della formazione di Massimiliano Allegri è Matthijs de Ligt, ma quest’ultimo non sta certo vivendo un grandissimo periodo. Non benissimo nelle prime due giornate di campionato contro Udinese ed Empoli, in difficoltà anche in nazionale.

Convocato da Louis van Gaal, l’olandese è passato da titolare a riserva in pochissimi mesi: con Frank de Boer era uno dei pilastri della difesa a tre, ma chiaramente passando a quattro il discorso è cambiato.

De Ligt ha giocato solo una delle tre partite di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022 dell’Olanda: ha saltato la prima contro la Norvegia, perché squalificato, scendendo in campo contro il Montenegro (sfida vinta 4-0). La terza, contro la Turchia, l’ha vissuta dalla panchina.

“Come mai prima de Ligt era sempre titolare? Beh, l’allenatore non ero io”.

Duro e diretto, come sempre, Louis van Gaal ha dato la sua risposta: sta al difensore della Juventus riconquistare il posto da titolare (occupato da de Vrij e van Dijk), pur non partendo tra i favoriti dell’allenatore.

OMNISPORT | 09-09-2021 20:07