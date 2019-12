Var, Bonfrisco attacca Ceferin: "Imbarazzante"

L'ex arbitro di serie A Angelo Bonfrisco attacca il presidente dell'Uefa Ceferin, che vuole cambiare la regola del fuorigioco tramite Var: "Le sue dichiarazioni sono abbastanza imbarazzanti, mi pare che il presidente sia in confusione. Abbonare 10 centimetri nelle valutazioni del fuorigioco tramite il VAR non significherebbe risolvere il problem".

"Forse voleva solo dire che i gol annullati per fuorigioco non piacciono: la regola però è chiarissima e cambiarla vorrebbe dire solo far impazzire gli arbitri", ha spiegato a Radio Sportiva.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 17:42