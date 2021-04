Varane positivo al Covid: salta Liverpool e 'Clasico'

Non c’è pace per Zinedine Zidane: in questa stagione il Real Madrid, tra infortuni e Covid, ha fatto davvero il pieno. L’ultimo della lista diventa Raphael Varane, positivo all’ultimo tampone effettuato. Lo ha comunicato lo stesso club spagnolo sul proprio sito, attraverso una nota ufficiale. “Il Real Madrid CF annuncia che il nostro giocatore Raphael Varane è risultato positivo al test COVID-19 che si è svolto questa mattina”.

Non certo una buona notizia per il tecnico delle merengues, già privo di Sergio Ramos infortunatosi durante la sosta per le Nazionali con la maglia della Spagna: Varane salterà Real-Liverpool, andata dei quarti di Champions in programma stasera, ma anche il ‘Clasico’.

La supersfida della Liga contro il Barcellona, infatti, è prevista sabato: causa quarantena e positività al Covid, il difensore francese non potrà esserci.

OMNISPORT | 06-04-2021 14:23