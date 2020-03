Varese, arriva Douglas

La Pallacanestro Openjobmetis Varese è felice di annunciare l’avvenuto ingaggio del giocatore Toney Douglas, che ha firmato un contratto che lo legherà al club biancorosso fino al termine dell’attuale stagione sportiva.

Douglas è un giocatore di grande esperienza che, nel corso della sua carriera, ha dimostrato solidità difensiva oltre che una consistente efficacia in attacco.

Palpabile la soddisfazione di Andrea Conti, general manager della Pallacanestro Openjobmetis Varese: "Avevamo la necessità di colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Clark e, in poco tempo, siamo riusciti a trovare la disponibilità di Toney che ha fin da subito mostrato interesse ed entusiasmo. Riteniamo sia un profilo che ben si sposa con le caratteristiche richieste dallo staff tecnico e siamo certi che possa essere utile per il rush finale".

Toney Bernard Douglas, nato a Tampa, in Florida, il 16 marzo del 1986, ha trascorso gli anni del college tra Auburn University e Florida State University chiudendo l’anno da senior con 21.5 punti, 4 rimbalzi e 3 assist a partita, numeri che gli valgono la chiamata dei Los Angeles Lakers che lo scelgono al numero 29 del Draft del 2009, salvo poi cederlo ai Knicks, con i quali fa il suo esordio in NBA. Tra i professionisti, Douglas disputa oltre 400 partite in otto stagioni vestendo anche le canotte di Houston, Sacramento, Golden State, Miami, New Orleans e Memphis.

Nel dicembre del 2017 approda in Europa, nelle fila dell’Efes Istanbul. Nel 2018-2019 firma con Sakarya, ma finisce l’anno con il Darussafaka mettendosi in mostra anche in Eurolega (quasi 15 punti e 4 assist di media in 20 partite giocate). Ha iniziato l’annata in Spagna nelle fila dell’Estudiantes.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 21:06