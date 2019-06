Varriale-Juventibus, lo scontro infiamma Twitter

Enrico Varriale ai ferri corti con Sandro Scarpa di Juventibus. Scontro acceso su Twitter tra il vice direttore di Rai Sport e uno degli autori del portale che si rivolge alla cosiddetta intellighenzia del tifo bianconero. Il motivo? C’entra Maurizio Sarri, naturalmente.

J’accuse – “Non c’è ancora l’ufficialità ma già cominciano i riposizionamenti…Tutto meravigliosamente previsto…”, ha scritto Varriale sul suo profilo ufficiale taggando un Tweet di Scarpa che rimanda a un articolo sugli aspetti positivi legati all’imminente approdo a Torino dell’ex allenatore del Napoli: “Uno schiaffone a noi, a tutti e a loro stessi, magari positivo. Come scomporre il DNA Juve e renderlo più forte con l‘anticorpo Sarri“.

La replica – “Hai toppato Enry”, ha risposto Scarpa. “Ero Sarrista (sul campo) da quando tu piangevi con Benitez in diretta davanti agli italiani all’estero. Ora io stigmatizzerò (nel caso) come sempre le sue eventuali uscite infelici mentre tu le bastonerai dall’alto del tuo ruolo di imparziale direttore”. E in allegato una decina di post su Twitter con i complimenti rivolti in passato proprio a Sarri.

La controreplica – “Considero Sarri tra i primi 5 allenatori europei, dietro solo a Guardiola, Ancelotti, Conte. Penso sia anche una persona autentica, cosa rara nel calcio. Quando ha avuto cadute di stile l’ho criticato. Di riposizionamenti ne vedremo tanti e il tuo non è neanche il più importante”, la gelida controreplica di Varriale. Finita? Non ancora.

Riposizionarsi mai – Non è finita perché nel frattempo Scarpa ha replicato ancora: “Ripeto, io NON mi riposiziono né devo farlo perché ho sempre stimato Sarri su alcuni aspetti (ad Empoli, Napoli e Chelsea) e sempre criticato x altri (anche, nel caso, alla Juve). Il primo a riposizionarsi sarai tu, al 100%…”. Insomma, Sarri non è ancora ufficialmente il tecnico della Juve ed è già polemica. Almeno tra giornalisti.

SPORTEVAI | 15-06-2019 13:56