Vasco Vascotto è campione d'Italia di Match Race

La carriera di Vasco Vascotto si arricchisce di un’altra medaglia.

L’esperto velista triestino, che in carriera ha conquistato per cinque volte il Giro d’Italia a vela oltre all’Admiral’s Cup nel 1999, si è infatti laureato campione italiano di Match Race al termine della tre giorni di regate svoltasi nella laguna di Venezia, nel tratto antistante l’isola di San Servolo e l’isola di San Giorgio Maggiore

Vascotto, che difendeva i colori del CDV Muggia, è risultato il migliore degli undici equipaggi in gara.

Secondo Rocco Attili (Centro Velico 3V), terzo Jacopo Pasini (CV Ravennate) davanti a Riccardo Sepe (Circolo della vela di Roma).

Questo il commento al termine della giornata di Vascotto, tattico di Luna Rossa durante l’ultima avventura in America’s Cup che ha visto l’imbarcazione italiana cedere solo in finale a New Zealand per 7-3: “Era due anni e mezzo che non salivo in barca, da 15 anni non timonavo. La vittoria è una sorpresa, di quelle che scaldano i cuori”.

OMNISPORT | 07-06-2021 09:17