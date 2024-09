Vedova Maradona: Diego mise Ricky Martin nel bagagliaio dell'auto una volta

Claudia Villafane, moglie del Pibe de oro, rivela il retroscena con il cantante ed episodi del passato, poi si sfoga e attacca la stampa scandalistica

Immaginate la scena: Ricky Martin chiuso dentro al bagagliaio della macchina di Diego Armando Maradona. Sembra lo sketch di un film comico ed invece è pura realtà quanto meno stando al dettagliato racconto della moglie del fu Pibe de Oro, Claudia Villafane. In realtà questa storia girava da un po’ anche se non era mai stata confermata da nessuno dei protagonisti. Stavolta, invece, a precisa domanda la donna ha raccontato la sua versione dei fatti decisamente divertente.

Il racconto di Claudio Villafane

Claudia Villafane ha confermato: Ricky Martin è stato chiuso nel bagagliaio della macchina di Diego Armando Maradona. La domanda l’ha fatta il presentatore della trasmissione “Industria Nacional” con la wedding ed event planner che non si è sottratta appagando la curiosità dei numerosi fan. “Tutto vero – ha spiegato la donna -. Ricky Martin aveva appena finito di cantare a Obras. Siamo andati a trovarlo e l’abbiamo invitato a cena“.

Tutto per proteggere Ricky Martin

Fin qui tutto normale. Ma a quel punto resta da capire perché sia subentrata la necessità di nascondere il cantante. L’esigenza era quella di scappare dal luogo in cui si trovavano senza farlo vedere. “La cosa peggiore è che la gente se ne è accorta comunque”, ha detto Claudia Villafane ricordando quel particolare momento e ha aggiunto: “Ci seguivano i taxi, carovane di taxi. Del resto tutti sapevano dove abitavamo. Quando siamo arrivati a casa abbiamo guardato fuori sul balcone e abbiamo visto che c’erano una decina di taxi fuori con ragazzine fan di Ricky”.

Lo sfogo della moglie del Pibe de Oro

Ma la Villafane non ha parlato solo di questo singolare episodio riguardante la sua vita. Non è stato facile stare accanto a quello che ancora oggi viene considerato come uno dei giocatori più forti della storia del calcio, se non il più forte. “Non è stato facile avere una vita pubblica ed essere esposta continuamente alle critiche – il racconto della moglie del Pibe -, ma ho sempre cercato di prenderla con calma, perché non ero io la protagonista, ma solo quella che accompagnava in quel momento suo marito e poi le figlie, ma sempre un passo indietro“.

Poi lo sfogo: “Quello che mi fa arrabbiare è che di lui e di tutte le persone famose dicono cose che non sanno, questo è quello che mi dà più fastidio. La libertà di stampa esiste e si può dire quello che si vuole, ma senza offendere e senza inventare. Mia madre ha sofferto molto e le ho detto di non credere a tutto quello che dicevano“.