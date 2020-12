La Christmas Race non è stata assegnata. Causa assenza di vento, la fase finale della manifestazione, antipasto dell’America’s Cup (in programma a partire dal prossimo 15 gennaio), non ci sono state regate ad Auckland.

Le World Series hanno comunque dimostrato come Luna Rossa sia decisamente competitiva. L’imbarcazione italiana, soprattutto quando il vento non spinge forte, ha fatto vedere di potersela giocare con tutti.

OMNISPORT | 20-12-2020 08:48