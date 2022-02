22-02-2022 18:52

Il portiere del Venezia, Luca Lezzerini, è stato sottoposto oggi a un intervento per la ricostruzione della continuità del tendine del retto femorale destro infortunato in occasione della partita in trasferta contro il Torino. I lagunari comunicano che l’operazione è stata eseguita dal dottor Lasse Lempainen presso il Mehilainen Neo Hospital, in Finlandia, ed è perfettamente riuscita, l’estremo difensore inizierà il percorso riabilitativo secondo protocollo.

OMNISPORT