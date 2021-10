Venezia, parla Johnsen: “Presto mi vedo in un Top club”

Il giovane norvegese Dennis Johnsen, classe 1998, è uno dei talenti che il club della laguna ha portato in Serie A, e in queste prime partite sta cercando di adattarsi in uno dei campionati più difficile del mondo. Certo però non si può dire che gli manchi l’autostima e la determinazione, come mostra nel corso di un’intervista dalle pagine della Gazzetta dello Sport:

“Avevo parecchie offerte in Norvegia e in Olanda, ma sono venuto qui perché mi è subito piaciuto l’ambiente. Ho fatto un passo indietro scendendo in B per farne due in avanti. La Nazionale è stato il primo successo ottenuto grazie al Venezia che è un punto di ri-partenza”. Dove si vede tra cinque anni? “Vorrei essere in una grande squadra, possibilmente in A visto che mi piace l’Italia, e giocare la Champions”.

