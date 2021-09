Venezia, parla Poggi: "Al Torino si vede già il lavoro di Juric"

Il Direttore Tecnico del Venezia Paolo Poggi ha parlato alla vigilia della delicata sfida contro il Torino di Ivan Juric, in programma domani alle 20.45. Ecco le sue parole a Tuttosport:

“Sono andato a Reggio Emilia per la partita col Sassuolo. Che dire, mi ha fatto un’impressione ottima, ma ottima davvero. Una squadra dai… c******i quadrati, ecco. Feroce. Sia con la palla sia senza. Non ti lascia respirare, non esce mai dal match. Juric le ha dato sicuramente un giro importante, sul piano della mentalità, dell’aggressività, del coraggio, dell’approccio. Credo sia quello che i tifosi granata aspettavano da tanto tempo: un Toro in cui riconoscersi”.

