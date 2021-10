Ventura infiamma il derby di Torino: "Col VAR ne avremmo vinti altri"

Un solo derby vinto negli ultimi 26 anni per il Torino. Allora a decidere la gara furono Fabio Quagliarella e Matteo Darmian, mentre sulla panchina granata sedeva Gian Piero Ventura.

E proprio Ventura, reduce dalle ultime negative esperienze, intervistato da ‘Toro News’ alla vigilia della stracittadina non perde l’occasione per accendere ulteriormente la sempre sentita sfida contro la Juventus: “Quando parlo di Derby di Torino mi vengono in mente sempre quei cinque o sei confronti con la Juventus che con il VAR avremmo portato probabilmente a casa. Ho sempre il rammarico di quello che sarebbe potuto accadere e purtroppo non è stato, non essendoci al tempo ancora il VAR”.

L’ex allenatore granata poi torna a quel pomeriggio del 26 aprile 2015, quando il Torino vinse in rimonta dopo l’iniziale vantaggio bianconero firmato da Pirlo: “Un ricordo assolutamente piacevole. Eravamo tutti felici, non tanto per i tre punti, quanto per aver dato al popolo granata quello che aspettava da tanto tempo. Riuscimmo a dare ai tifosi quello che attendevano da tanto”.

OMNISPORT | 01-10-2021 10:41