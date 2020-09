Verona a punteggio pieno, Favilli stende l'Udinese

Il Verona è in testa al campionato. Dopo il 3-0 a tavolino contro la Roma, la formazione di Ivan Juric conquista contro l’ Udinese il primo successo sul campo: un 1-0 che le consente di arrivare a quota 6 in classifica, rimanendo a punteggio pieno dopo due giornate.

A decidere il match del Bentegodi è una new entry: Andrea Favilli, arrivato dal Genoa e alla sua prima rete in Serie A dopo essere subentrato all’infortunato Di Carmine prima dell’intervallo. Un gol di puro opportunismo, una girata vincente da pochi passi con il destro – il piede “sbagliato” – su cross dell’ex Barak sporcato involontariamente da Faraoni.

Il guizzo vincente di Favilli sblocca una gara molto equilibrata, in cui le occasioni ci sono ma non si sprecano. Da una parte ci provano Zaccagni e Tameze, dall’altra Lasagna. Più un paio di enormi palle gol da pochi passi per De Maio e lo stesso Lasagna. Ma nessuno riesce a trovare la porta avversaria.

Se il Verona dà continuità al bel campionato condotto nella scorsa stagione, l’Udinese viene dunque battuta al debutto. Ma mercoledì avrà la possibilità di rifarsi: alla Dacia Arena arriva lo Spezia, superato con un poker dal Sassuolo all’esordio assoluto in Serie A.

IL TABELLINO

VERONA-UDINESE 1-0

Marcatori: 57′ Favilli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Veloso, Tameze, Dimarco; Barak, Zaccagni (77′ Colley); Di Carmine (40′ Favilli). All. Juric

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio (78′ Nestorovski), Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan (62′ Forestieri), Coulibaly, Zeegelaar (62′ Ouwejan); Lasagna, Okaka. All. Gotti

Arbitro: Volpi

Ammoniti: Favilli

OMNISPORT | 27-09-2020 17:20