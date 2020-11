Verona nei guai, anche Lazovic positivo al Covid

Domenica il Verona è atteso da un match molto importante contro il Sassuolo, seconda forza del campionato. Vincendo, l’Hellas appaierebbe proprio i neroverdi a 15 punti in classifica. Ma la squadra di Ivan Juric arriva a questa partita come peggio non poteva, almeno dal punto di vista degli indisponibili.

La notizia di oggi è la positività di Darko Lazovic al Covid-19. Questo il comunicato: “Hellas Verona FC comunica che Darko Lazovic è risultato positivo al Coronavirus-Covid-19 in seguito agli ultimi test diagnostici effettuati nel ritiro della Nazionale serba, alla vigilia del match di questa sera di Nations League contro la Russia. Lazovic sta bene e non presenta sintomi rilevanti. Il calciatore è stato prontamente posto in isolamento e seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Ma, allargando lo sguardo, possiamo vedere una squadre che con Lazovic conta ben 13 calciatori indisponbili: Benassi, Cetin, Danzi, Dawidowicz, Faraoni, Favilli, Gunter, Lovato, Ruegg, Veloso, Zaccagni e Vieira.

La formazione che Juric schiererà contro il Sassuolo sarà quindi super rimaneggiata, con problemi soprattutto nella zona difensiva, dove ci sarà davvero da stringere i denti.

OMNISPORT | 18-11-2020 10:55