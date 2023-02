Verona, Ngonge: "Il gol è una grande emozione"

L'attaccante del Verona: "E' un momento fantastico per essere premiato MVP all'esordio da titolare in questo stadio"

06-02-2023 21:00

L’attaccante del Verona Cyril Ngonge ha festeggiato il suo gol all’esordio da titolare al Bentegodi contro la Lazio: “E’ un momento fantastico per essere premiato MVP all’esordio da titolare in questo stadio”.

“E’ stata una grande emozione, ho saputo che sarei stato titolare due giorni prima della partita. Ero contento e mi sono fatto trovare pronto”.

Sulla corsa per la salvezza: “Bisogna continuare questo cammino, ogni punto è importante. Servono energia e mentalità. La Lazio non è facile da battere ma in questo stadio ho capito che il Verona darà tutto”.