Verona: occhi sul francese Malcuit

19-07-2022 09:36

Non ha lasciato il segno che sperava Malcuit nella sua esperienza campana. Infortuni e gare poco incisive non hanno permesso al francese di mostrare il suo valore che si è notato solo a sprazzi. Il Napoli per questo motivo, a fine stagione ha scelto di non prolungare il suo contratto e adesso il calciatore, cerca una piazza in cui potersi rilanciare dimostrando il suo talento.

A questo proposito l’Hellas Verona starebbe provando ad intensificare i colloqui con l’entourage di Kevin Malcuit. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, gli scaligeri hanno già offerto un biennale al giocatore che nelle prossime ore darà la sua risposta definitiva.

Verona potrebbe essere la piazza giusta per riproporsi a buoni livelli: il francese sta valutando la proposta scaligera e risponderà entro pochi giorni.

