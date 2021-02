Verona-Parma 2-1: rimonta scaligera, Barak abbatte D'Aversa

Il Verona rialza la testa dopo le ultime altalenanti prestazioni, riuscendo a rispondere alle vittorie delle altre grandi. Nonostante sia ancora a distanza dal settimo posto, la formazione gialloblù si rilancia per provare ad ottenere qualcosa in più rispetto alla salvezza.

Ancora una volta sconfitto invece il Parma di D’Aversa, che non riesce a dare una svolta alla sua stagione a dir poco negativa fin qui. I giallobllù, in vantaggio nel posticipo che ha chiuso il 22esimo turno di Serie A, hanno subito la rimonta dei padroni di casa, vittoriosi per 2-1.

E dire che gli ospiti erano partiti con l’acceleratore, riuscendo a trovare il vantaggio grazie al rigore di Kucka, assegnato dal direttore di gara Massimi dopo un controllo VAR per il fallo di Silvestri in uscita su Karamoh. L’estremo difensore di Juric intuisce ma non ci arriva.

L’ottima partenza del Parma si spegne però velocemente, visto e considerando come il Verona, colpito al minuto 8, reagisca prontemente e trovando già al 13′ il pari: cross di Lasagna per Dimarco, diagonale dell’esterno su cui Grassi interviene deviando alle spalle dell’incolpevole Sepe.

Sono proprio Dimarco e Sepe i protagonisti in positivo della gara, visti i due interventi del portiere ospite sull’esterno, sopratutto sulla punizione deviata sulla traversa a tenere il risultato in parità almeno per la prima frazione di gioco.

Il Parma non si fa praticamente mai pericoloso nella seconda frazione, se non con un colpo di testa dello spento Cornelius alto sulla traversa. Il Verona è invece più propenso a trovare il secondo gol, prima con Bessa, in campo al posto dell’infortunato Colley, e dunque con Barak, autore del gol partita.

Ancora una volta è l’ex Udinese ad essere decisivo con il quinto centro della sua fin qui ottima annata: Dimarco è scatenato e stavolta è lui a servire l’assist da corner per il compagno di reparto. Colpo di testa del giocatore ceco e rimonta completata.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

VERONA-PARMA 2-1

MARCATORI: 8′ rig. Kucka (P), 13′ aut. Grassi (V), 62′ Barak (V)

VERONA (3-4-2-1). Silvestri 5.5; Cetin 6, Gunter 6, Lovato 5.5; Lazovic 6.5, Ilic 6.5, Tameze 6, Dimarco 7.5 (83′ Magnani sv); Colley 6 (51′ Bessa 6), Barak 7; Lasagna 6.5.

PARMA (4-3-3): Sepe 6.5; Conti 5.5 (88′ Man sv), Bani 6.5, Osorio 5 (69′ Pezzella 6), Gagliolo 5.5; Kucka 6.5, Kurtic 5, Grassi 4.5 (57′ Sohm 5.5); Karamoh 5 (69′ MIhaila 5.5), Cornelius 5 (56′ Zirkzee 5), Gervinho 5.5.

Arbitro: Massimi

Ammoniti: Silvestri (V), Cornelius (P), Dimarco (V), Mihaila (P), Lovato (V)

Espulsi: –

OMNISPORT | 15-02-2021 22:52