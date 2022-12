Verona: per gennaio alcuni giocatori saluteranno

21-12-2022 11:46

Per centrare l’obiettivo salvezza, in casa Hellas Verona a gennaio è previsto un massiccio cambiamento della rosa. Si valuta anche l’addio anticipato di due giocatori giunti in prestito dall’Atalanta. Trattasi di Alessandro Cortinovis e Roberto Piccoli, in fase di recupero dagli infortuni, che potrebbero rientrare a Bergamo per andare altrove in prestito. Per Piccoli si parla dell’ipotesi Empoli nelle ultime ore.