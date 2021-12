Verona, Tudor: "Regalo per Natale? Vorrei Vlahovic"

22-12-2021 21:30

Al termine del match contro la Fiorentina pareggiato 1-1, Tudor è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Pensavamo di portare a casa i 3 punti. Nel primo tempo potevamo chiuderla. La Fiorentina è una squadra importante con un centravanti di classe mondiale. Alla fine però abbiamo tenuto botta e faccio i complimenti ai miei. Se qualcuno meritava di vincere eravamo noi ma va benecosì”.

Tudor non si accontenta: “Nel girone di ritorno però cercheremo di fare ancora meglio. Abbiamo fatto punti importanti in una stagione in cui dobbiamo salvarci. Penso che coi rientri potremo fare un grande girone di ritorno. Regalo di Natale? Chiederei Vlahovic, ma è una battuta”.

