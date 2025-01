Pagelle Verona-Udinese 0-0: Montipò colossale, Sarr evanescente, ingenuità di Serdar

Top e flop della gara valida per la 19esima giornata di Serie A tra Verona e Udinese: Thauvin sempre pericoloso, traversa di Atta nel finale, gara sottotono di Lucca

Al “Bentegodi”, la sfida tra Verona e Udinese termina sullo 0-0 al termine di una sfida intensa ma priva di concretezza negli ultimi metri. I padroni di casa si rendono pericolosi con Serdar nel primo tempo, lo stesso che nella ripresa rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in inferiorità numerica. I friulani, invece, si fanno vedere con il solito Thauvin, ma non riescono ad approfittare della superiorità numerica. La formazione di Zanetti sale a quota 19 punti in classifica, mentre i friulani raggiungono i 25.

Verona-Udinese, il racconto del match

Al Bentegodi si ricorda Aldo Agroppi prima del calcio d’inizio. Parte meglio il Verona, che ci prova subito con la conclusione dalla distanza di Serdar, risponde l’Udinese con l’imbucata di Kamara per Thauvin, ma il francese manca il controllo e consegna il pallone a Montipò. Fino all’intervallo, il primo tempo si sviluppa su ritmi intensi, con molti duelli fisici, ma latitano le occasioni da gol, con poca precisione negli ultimi metri. Serdar si conferma il più pericoloso per i padroni di casa, mentre i friulani si affidano a Thauvin per costruire trame offensive, senza riuscire a pungere.

Inizio di secondo tempo scoppiettante. Tengstedt scalda i guantoni di Sava, mentre Lovric risponde con un tiro al volo respinto da Montipò. Il portiere del Verona, protagonista di una gara attentissima, si contrappone anche alla conclusione di Lucca. Doppio brivido per l’Udinese, prima con l’ottima punizione di Suslov, neutralizzata da Sava, poi con Tchatchoua, autore di un tiro-cross basso che attraversa l’area senza trovare deviazione vincente. Al 26′, la svolta: Serdar, già ammonito, rimedia il secondo giallo e lascia i suoi in dieci. Nonostante la superiorità numerica, i friulani non riescono a incidere, in una sfida caratterizzata prettamente dalla mancanza di qualità e precisione in fase di finalizzazione. Termina 0-0.

Verona, top e flop

Montipò 6.5: Solido e reattivo tra i pali. Si oppone con efficacia ai tentativi avversari.

Suslov 6: Partita di grande sacrificio. (37′ st Magnani ng)

Tengstedt 5.5: Poco incisivo e ai margini della manovra offensiva. Nella ripresa, il suo destro è troppo centrale e neutralizzato senza difficoltà da Sava. ( 28′ st Belahyane 6: Entra in campo subito dopo l'espulsione di Serdar per compensare il vuoto del classe '97)

Sarr 5.5: Prestazione evanescente. Fatica anche lui a dare supporto alla manovra offensiva. (12′ Mosquera 6: Entra bene in partita)

Serdar 5: Si distingue per vivacità, personalità e capacità di rendersi pericoloso in zona offensiva. Sfiora il gol con un paio di conclusioni nel primo tempo. Ma non gestisce bene l'ammonizione ricevuta nel primo tempo: doppio giallo ed espulsione al 26′ della ripresa.

Udinese, top e flop

Thauvin 6: Sempre nel vivo delle trame offensive. Crea situazioni pericolose per la retroguardia avversaria.

Lovric 6: Efficace nel pressing, bene nel recupero palla. Si fa vedere anche in avanti. ( 22′ st Atta 6: Porta al termine la gara senza sbavature. Nel finale, sfiora il gol ma colpisce la traversa)

Ehizibue 6: Prestazione solida e di sostanza. Solita garanzia sia in fase difensiva, sia di spinta. (33′ st Modesto ng)

Solet 5.5: All'esordio con la maglia dell'Udinese, si mostra intraprendente nel primo tempo, ma nella fatica non mantiene lo stesso ritmo, commettendo qualche imprecisione.

Lucca 5.5: Giornata sottotono. Svirgola una ghiotta occasione nel primo tempo. Si fa ammonire, salterà il prossimo impegno per squalifica.

Kamara 5.5: Ha il pallone giusto per portare avanti i suoi, ma non riesce a sfruttarlo e spara alle stelle da ottima posizione.

