Verona, Zaffaroni: “Juventus tra le più forti d’Europa”

Alla vigilia della sfida con i bianconeri, parla il tecnico dell’Hellas pronto a sottolineare la grandezza dell’avversario ma anche la voglia di riscatto dei suoi dopo la battuta d’arresto con la Sampdoria.

31-03-2023 18:26

È un Zaffaroni sereno e determinato quello che si presenta in conferenza stampa prima della sfida con la Juventus. “Affrontiamo una delle squadre più forti d’Italia e d’Europa, con una rosa che non ha bisogno di presentazioni, hanno faticato ad inizio campionato ma poi si sono ripresi grazie ad una continuità di risultati incredibile, per punti conquistati sono secondi in campionato”.

E prosegue: “Noi abbiamo lavorato bene cercando di smaltire le scorie di un periodo lungo e difficile, dobbiamo dimenticarci alla svelta della gara con la Sampdoria, abbiamo fatto tante belle cose da dopo il Mondiale, è importante essere equilibrati nei giudizi”.