Verratti: "Non capisco le polemiche"

Marco Verratti ha risposto ai critici con una grande prestazione contro la Polonia: "La differenza di resa fra club e Nazionale? Nessuno, a cominciare da Messi, gioca allo stesso modo. Non capisco queste polemiche", sono le parole del centrocampista del Psg.

L'Italia ha piegato la Polonia ed evitato la serie B: "Era tanto che non vincevamo e siamo felici per la prestazione ma soprattutto, finalmente, per il risultato. Siamo stati bravi a continuare a crederci e il gol è arrivato perché ci abbiamo creduto fino alla fine. Tornare al top del calcio mondiale? Ci stiamo lavorando ma siamo all'inizio di un ciclo nuovo con un nuovo tecnico. Serve tempo. In queste due partite abbiamo fatto buone prestazione".

SPORTAL.IT | 15-10-2018 08:35