Verratti positivo al coronavirus: asintomatico, è in isolamento

Pochettino non potrà contare su due elementi per la prossima gara di Ligue 1. Il PSG se la vedrà contro il Lorient in trasferta, ma nella lista dei convocati non ci saranno Marco Verratti e Abdou Diallo, entrambi positivi al coronavirus nella giornata di venerdì.

Verratti e Diallo sono asintomatici e in isolamento, ma non potranno prendere parte alla prossima gara ufficiale del PSG, essenziale per provare a distanziare ulteriormente le contendenti al titolo di Ligue 1 che vede nuovamente i parigini come grandi favoriti.

I due giocatori di Pochettino non potranno neanche sfidare il Nimes per il turno infrasettimanale del 3 febbraio, ma sopratutto dovranno rimanere a guardare il grande classico di Francia contro il Marsiglia previsto il 7 febbraio. Data troppo vicina alla positività al covid.

Il PSG spera che i due possano negativizzarsi per la gara di Champions League contro il Barcellona di metà febbraio: Verratti è uno dei giocatori imprescindibile per la squadra, ormai simbolo del nuovo corso con Al-Khelaifii presidente, mentre il centrale si sta facendo spazio sempre più.

Diallo, infatti, ha giocato quasi tutte le gare da titolare in campionato, ad eccezion fatta per quando è rimasto fermo per dei problemi fisici. Con Pochettino ha preso ulteriore confidenza nei propri mezzi, ma ora dovrà nuovamente stare a guardare i suoi compagni.

Per il PSG 45 punti in classifica e una lotta serrata con Lione e Lille per conquistare il titolo di Francia: dopo una prima fase decisamente pregna di dubbi, che ha portato nel lungo periodo all’esonero di Tuchel, ora la formazione di Pochettino punta a vincere tutto.

OMNISPORT | 29-01-2021 21:50