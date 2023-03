Verstappen: "La pole una sorpresa positiva"

"Nei giorni scorsi eravamo in grande difficoltà"

04-03-2023 18:06

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha commentato il suo primo posto nelle qualifiche del Gp di Formula 1 in Bahrain: “Il weekend per noi era iniziato in modo difficile, Ieri non trovavo il mio ritmo, ma in qualifica per fortuna abbiamo messo insieme i pezzi migliori”.

“Sono contento di essere in pole, è positivo per tutto il team essere davanti dopo l’anno scorso e non vedo l’ora che sia domani. Per me è stata una sorpresa positiva andare in pole dopo le difficoltà dei giorni scorsi. E di solito andiamo più forte in gara”.