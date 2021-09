Vettel: Aston Martin smentisce le indiscrezioni

Il team principal dell’Aston Martin Otmar Szafnauer ha smentito le indiscrezioni sul possibile addio di Sebastian Vettel al termine della stagione. Secondo i rumors il pilota tedesco non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto in scadenza al termine del 2021, e potrebbe essere sostituito da Daniel Ricciardo o da Fernando Alonso.

“Non esiste alcun piano B, né per noi né per lui, lo potete chiedere anche a Sebastian. Sono certo che vi dirà che ama stare qui. Se avessimo avuto il minimo dubbio ne avremmo discusso insieme a luglio, quando tutti parlavano di un suo futuro in Williams o in Alfa Romeo”, sono le parole a grandpx.news.

