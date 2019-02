Vettel è già innamorato della nuova Ferrari

Sebastian Vettel sorride dopo una buona prima giornata di test per la sua nuova Ferrari a Montmelò.

"Nessun problema ha rallentato il nostro lavoro e quindi non potevo davvero sperare di vivere una giornata migliore di questa – ha sottolineato il pilota tedesco -. Il programma è stato completato come volevamo e non mi è servito troppo tempo per capire in che modo relazionarmi con la nuova Ferrari".

"Questo è il primo giorno, impossibile fare bilanci – ammonisce però -. Devo in ogni caso fare i complimenti a chi ha lavorato in fabbrica a Maranello, hanno interpretato le nuove regole nel migliore dei modi. Mi hanno messo a disposizione un'ottima vettura e hanno gestito alla grande le attività in pista. Dopo un inverno senza guidare mi sento un po' arrugginito, ma so che stanotte dormirò serenamente".

SPORTAL.IT | 18-02-2019 21:10