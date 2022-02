15-02-2022 09:32

“Grazie Sofia Goggia per aver dimostrato come i sogni vadano inseguiti col cuore anche quando sembrano impossibili da raggiungere. Grazie Nadia Delago per aver scelto proprio Pechino come podio d’esordio! Grazie ragazze per questa bella pagina di sport”. Con un tweet, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali ha voluto celebrare la medaglia d’argento e quella di bronzo delle due sciatrici italiane alle Olimpiadi di Pechino 2022.

