Vidal dall'Inter manda un omaggio a Suarez: le sue parole

Uno ormai è all’Inter, l’altro per settimane è stato l’oggetto del desiderio della Juventus fino ai recenti fatti che hanno mischiato sport e cronaca. Sono Arturo Vidal e Luis Suarez, fino a poche settimane fa compagni al Barcellona e ora entrambi partiti per nuovi lidi. Ma con una stima e un affetto che restano inalterati. Tanto che il cileno ha dedicato un omaggio al collega, non escludendo di ritrovarsi di nuovo insieme in un prossimo futuro.

Vidal ha deciso di salutare il Pistolero con un lungo post su Instagram, in cui i due si vedono sorridere e festeggiare insieme dopo un gol in blaugrana. “Da rivale ti ho rispettato, da compagno di squadra sei stato spettacolare, da amico mi mancherai tantissimo“, ha scritto il nuovo, attesissimo rinforzo della Beneamata.

“Da quando sono entrato negli spogliatoi il primo giorno, mi hai fatto sentire rispettato e benvenuto. Con il passare dei giorni siamo diventati amici e oggi sento che saremo vicini per tutta la vita“, è l’ulteriore messaggio di grande affetto dedicato da Vidal al neo attaccante dell’Atletico Madrid.

“Animale, ti mando un enorme abbraccio, mostra al mondo che questo Pistolero ha proiettili per tutti! So che farai molto bene perché sei grande”, aggiunge nel suo post il cileno fresco di arrivo in nerazzurro. E che nessun riferimento fa ai problemi di Suarez con l’Università per Stranieri di Perugia. Questione che sta dominando le cronache di questi ultimi giorni.

Quindi Suarez ha dato appuntamento all’ex compagno di squadra (e amico fraterno) per un prossimo futuro: “Farò sempre il tifo per te da lontano, aspettando con ansia il giorno in cui ci rivedremo per darti un grande abbraccio”.

“Ti amo fratello, tutta la fortuna del mondo“, è la conclusione di Vidal. In un messaggio che separa i due non solo come compagni di squadra, ma anche per campionato di appartenenza.

A dispetto di quelle che erano le speranze della Juventus.

OMNISPORT | 25-09-2020 23:49