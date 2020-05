Vidal, polemica con Chiellini: gli juventini si spaccano

Le rivelazioni sul mondo del calcio e sulla Juventus offerte da Giorgio Chiellini nel suo ultimo libro continuano a far discutere e a suscitare polemica. Tra coloro che si sono presi la briga di rispondere o di rettificare i racconti del difensore bianconero c’è ora anche Arturo Vidal, che durante una diretta Instagram s’è detto infastidito dal racconto di Chiellini.

Il botta e risposta tra Chiellini e Vidal

Il capitano aveva affermato che, quando era in bianconero, Vidal avesse l’abitudine di uscire troppo e di consumare troppo alcol per uno sportivo professionista. Parole che non sono piaciute al cileno.

“Non vedo perché uno dovrebbe dire quelle cose, mi ha infastidito”, ha detto il centrocampista del Barcellona su Instagram. Vidal ha poi ammesso di aver sentito Chiellini a telefono dopo l’uscita del libro. “Mi ha chiamato e mi ha spiegato – ha continuato il cileno -. Non ho fatto nulla che non non potessi fare. Avevo il permesso di uscire. Sono un essere umano come tutti”.

Vidal, insomma, non s’è mai ritenuto poco professionale. “Se devo rimanere concentrato, lo faccio. Ma quando è il mio turno per divertirmi ne approfitto, sono proprio come gli altri. E quando ho sbagliato, ho pagato e mi sono alzato”.

Alla fine della diretta, Vidal ha fatto capire che Chiellini ha esagerato con il suo libro, venendo meno alla regola secondo cui il racconto di alcune vicende non dovrebbe uscire dallo spogliatoio: “Nel calcio ci sono codici…”, ha detto l’ex Juve.

I tifosi bianconeri divisi tra il capitano e il cileno

Con Vidal, sorprendentemente, si sono schierati sui social diversi tifosi bianconeri. “Io la penso come Vidal e come Tardelli: queste sono cose da spogliatoio e tali devono rimanere”, commenta Paolo su una pagina Facebook dedicata ai supporter della Juventus.

“Sul comportamento di Chiellini comunque c’è da discutere…”, aggiunge Andrea, con Romeo che replica: “Se non diceva quelle cose il suo libro chi l’avrebbe letto?”.

Dario, invece, ricorda come Vidal non fosse proprio un angelo fuori dal campo: “Arturo, Arturo, racconta di quello che facevi la sera…”. Marco, infine, la risolve così: “Si sarà anche dato da fare fuori dal campo, ma con lui abbiamo vinto tanto”.

SPORTEVAI | 22-05-2020 11:52