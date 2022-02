Villarreal, Pedraza: "Temevo Dybala, così fermeremo Vlahovic"

21-02-2022 19:02

Domani sarà il giorno di Villarreal-Juventus, e ormai entrambe le squadre sono entrate nel clima partita. L’esterno del Submarino Amarillo Alfonso Pedrazaha parlato alla di questo attesissimo match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions:

“La Juve è una delle grandi d’Europa, è normale siano loro i favoriti, ma la sfida è aperta – spiega a gianlucadimarzio.com -. Noi siamo in un buon momento, abbiamo fiducia, dovremo provare a vincere in casa per poi giocarci il tutto per tutto a Torino. Il nostro piano per fermare Vlahovic: il possesso palla. Se ce l’abbiamo noi, non ce l’hanno loro. Dobbiamo tenere la palla il più possibile, siamo abituati a farlo, lo sappiamo fare, e questo ci può beneficiare. Vlahovic è un grande attaccante ma voglio ricordare che noi abbiamo una grande difesa. La nostra coppia di centrali è di grande livello, si completano alla perfezione”.

