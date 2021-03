Vincenzo Italiano sa come arrivare alla salvezza

Un gol di Daniele Verde a venti minuti dalla fine ha salvato lo Spezia dalla sconfitta contro il Benevento.

Un ko sarebbe stato molto pericoloso per gli Aquilotti in chiave salvezza, ma anche immeritato, come affermato da Vincenzo Italiano al termine della partita: “Nel primo tempo la squadra non mi è piaciuta, nella ripresa invece abbiamo fatto una prova superlativa creando tanto, colpendo due traverse e facendo un gol. Peccato per la vittoria mancata, ma giocando sempre così raggiungeremo il nostro obiettivo”.

Resta da capire la causa del primo tempo incolore: “Spero di avere sempre la squadra che ho visto all’opera contro contro il Milan, di vedere quegli occhi spiritati e la concentrazione al massimo. A tratti, nel secondo tempo con il Parma e nel secondo tempo di oggi si è rivisto quello Spezia. Se vogliamo ottenere i risultati dobbiamo essere bravi in tutto l’arco della partita perché distrarsi è pericoloso. Sappiamo di non poter perdere l’umiltà che ci ha sempre contraddistinto”.

OMNISPORT | 06-03-2021 18:55