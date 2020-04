Vincenzo Nibali: si riparte da zero

Vincenzo Nibali fa il punto della situazione ai microfoni di Sportmediaset dopo la rivoluzione del calendario da parte dell'Uci: Tour da fine agosto, Giro d'Italia ad ottobre appena dopo i Mondiali, e Olimpiadi rimandate al 2021. Lo Squalo sta ora valutando quali siano le soluzioni migliori per lui, per poter così riprogrammare l'intera preparazione.

"Ci sono le prime date dell'Uci e sono indicative. Riprogrammeremo la stagione con il team manager Guercilena e i miei preparatori. Sicuramente Tour e Giro in quella parte dell'anno fa strano, ma non possiamo fare altrimenti. Ora la cosa da studiare bene è il programma di allenamento, per adesso ho fatto cose molto leggere non potendo uscire di casa e l'ultima corsa è stata un mese fa, ma appena si potrà tornare in strada intensificheremo i carichi".

"Un'altra incognita sono i ritiri, di solito prima di un grande evento ci andiamo ma quest'anno difficilmente si potranno fare raduni".

SPORTAL.IT | 16-04-2020 19:31