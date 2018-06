Vincenzo Nibali svela i piani per il Tour

Vincenzo Nibali non andrà certo al Tour de France per fare da spettatore. "L’obiettivo è quello di arrivare almeno al podio. Non sarà facile ma a me piacciono le grandi sfide. So bene che la 'Grande Boucle' è una corsa speciale dalla prima all’ultima tappa e sono molto sereno" ha raccontato giovedì.

"L’anno scorso ho affrontato due grandi corse a tappe e ottenuto due podi importanti. Sento di poter dire e dare ancora qualcosa di importante" la conclusione dello ‘Squalo dello Stretto’ che si allenerà per una decina di giorni al Passo San Pellegrino.

