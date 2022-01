Violenza sessuale: Robinho condannato a 9 anni

19-01-2022 17:33

Robinho è stato condannato in via definitiva a 9 anni di carcere con l’accusa di violenza sessuale di gruppo contro una donna. I fatti risalgono al 22 gennaio del 2013. L’ex Milan e Real Madrid avrebbe abusato sessualmente di una 22enne dopo una serata in discoteca. L’ex nazionale del Brasile non può più appellarsi, avendolo già fatto nel 2017 e nel 2020.

La sentenza definitiva arriva da Milano. Robinho si trova attualmente in Brasile, l’Italia può chiederne l’estradizione, ma in Brasile la Costituzione del 1988 vieta di estradare “brasiliani, se non per naturalizzazione”. L’Italia potrebbe anche chiedere di scontare la condanna in Brasile. Robinho, 37 anni, attualmente non è tesserato per alcun club.

