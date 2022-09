Virgil Van Dijk, una vita regolare e il soprannome “Solo Acqua”

30-09-2022 10:50

Mona Nemmer, il nutrizionista del Liverpool, ha di recente pubblicato un libro del titolo: “A Taste of Liverpool Way” nel quale ha raccontato diversi aneddoti sulle abitudini alimentari dei calciatori.

Ce n’è una in particolare che riguarda il difensore dei “Reds” e che svela un particolare retroscena. Van Dijk cura molto la sua alimentazione e non ama particolarmente le bevande se non l’acqua: da qui il soprannome affibbiatogli da Gini Wijnaldum che lo ha appellato “Just Water”. L’olandese raramente si gode un bicchiere di vino con sua moglie, e preferisce che anche i suoi non usufruiscano di drink gassati.

Non solo: non è nemmeno un gran cuoco ed una volta, dopo aver perso una partitella tra amici, aveva dovuto pagare pegno cucinando una torta alle carote, più tardi disse: “Per fortuna mi hanno aiutato i miei compagni”.