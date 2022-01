Virtus, Baraldi avvisa Scariolo: "Vogliamo essere competitivi"

07-01-2022 08:57

La sconfitta di Milano, la terza della stagione in campionato, ha impedito alla Virtus Bologna di agganciare l’Olimpia al comando della classifica della Serie A1.

Il match, disputatosi all’Epifania dopo il rinvio di Santo Stefano causato dal focolaio di Coronavirus che aveva bloccato Milano, ha visto le V nere in difficoltà a lungo, ma tenute a galla dalla classe di Milos Teodosic e Marco Belinelli.

Al termine della partita il coach Sergio Scariolo ha rivendicato il progetto a lungo termine dei campioni d’Italia, ma il Ceo Luca Baraldi, intervistato dal ‘Corriere dello Sport-Stadio’, ha posto l’accento sulla volontà della proprietà di essere competitivi già in questa stagione.

“Scariolo ha fatto bene a ricordare che puntiamo a una crescita costante nel tempo, ma vogliamo anche essere competitivi nell’attuale stagione. Per questo, senza entrare nell’aspetto tecnico-tattico, credo serva subire meno”.

Baraldi ha poi parlato del match del Forum: “Su alcuni episodi mi sono rimasti dei dubbi anche dopo gli instant replay, ma non cerchiamo scuse. Abbiamo saputo soffrire e restare in partita fino in fondo anche grazie alla classe di Belinelli e Teodosic, poi ha prevalso la stanchezza”.

Il dirigente dissente da Scariolo anche sulla gestione degli infortunati, primo tra tutti Nico Mannion, per il quale il tecnico ha parlato di un’assenza di almeno altre due o tre settimane:

“Con gli infortunati è giusto essere prudenti, ma credo anche negli stimoli positivi e nel fatto che possa essere utile provare a reinserirli il prima possibile” ha concluso Baraldi.

OMNISPORT