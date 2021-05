Virtus Bologna, Belinelli "Proveremo a chiudere con Brindisi in gara 3"

A seguito della vaccinazione Covid in Fiera che ha fatto Marco Belinelli come atleta azzurro olimpico, la guardia della Virtus Bologna ha incontrato la stampa. Ecco alcune delle sue riflessioni dopo le due gare vinte a Brindisi che aprono la porta alle V nere alla finale.

“Ora pensiamo ai playoff e a gara 3 contro Brindisi, poi vedremo. Si è vista una Virtus con tanta voglia di vincere e giocare insieme, sono stati due risultati molto importanti, non era facile vincere due partite a Brindisi, ci siamo riusciti con il lavoro di squadra e preparando bene la partita”.

A proposito di Brindisi, ecco cosa pensa Belinelli degli avversari: “E’ una squadra forte e che non molla. Per fortuna ora abbiamo un po’ di tempo per riposare e ricaricare le batterie, e poi provare a chiudere la serie già in gara 3. Sarebbe importante per noi, per Bologna e i tifosi”.

L’ala della Virtus è rimasto colpito positivamente dalla presenza del pubblico: “Vedere 500-1000 tifosi a Brindisi è stato strano, dopo tanto tempo, è stato molto piacevole. Qui ci saranno tantissime persone, cercheremo di conquistare la vittoria per loro”.

Infine due parole su questi playoff “italiani”: “E’ bello. Il bello dei playoff è che ogni partita può essere diversa, ci si gioca tutto. Giocarli in Italia dopo tanto tempo per me è importante”.

OMNISPORT | 27-05-2021 09:40