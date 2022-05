Virtus Bologna, contro Tortona si rivede Shengelia

27-05-2022 09:39

Coach Scariolo può sorridere: Shengelia ha risolto i problemi alla caviglia destra (si è infortunato nell’incontro giocato con Pesaro, lo scorso 15 maggio) e torna finalmente disponibile.

Oggi (palla a due ore 20:45), le V Nere ospitano, alla Segafredo Arena, Derthona per il primo atto della serie valida per l’accesso alla finale Scudetto. Avere a disposizione Shengelia è un asset importante per Scariolo che conosce perfettamente la qualità dell’ex asso del CSKA (arrivato a Bologna a stagione in corso).