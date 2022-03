Virtus Bologna, firma il georgiano Shengelia

07-03-2022 20:09

Continua a rafforzarsi la Virtus Bologna: dopo Hackett, arriva anche il georgiano Tornik’e Shengelia, che ha firmato fino al 30 giugno di quest’anno. Gioca nel ruolo di ala grande/centro, è alto 206 centimetri. È nato a Tbilisi il 5 ottobre del 1991. Queste le parole di accoglienza da parte del Ceo della Virtus Segafredo Bologna, Luca Baraldi: “Ritengo che non ci siano più parole che rappresentino il mio personale sentimento di ringraziamento verso il nostro presidente Massimo Zanetti, per quest’ultima operazione di mercato che annuncia l’arrivo di un grandissimo giocatore come Toko Shengelia. Toko aumenterà ancora di più il valore tecnico e l’esperienza sia a livello nazionale che internazionale del nostro roster”.

