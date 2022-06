Virtus Bologna, Mannion pronto per la Summer League

30-06-2022 11:06

Mannion ha disputato una stagione di alti e bassi alla Virtus Bologna (anche a causa di diversi problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento). Ora pare pronto a giocare la Summer League per ritrovare il suo ritmo e la miglior condizione.

Per il suo futuro bisognerà attendere, probabilmente dopo proprio la Summer League. La Virtus Bologna lo aspetta a braccia aperte (pronto un accordo di più anni). Attenzione anche ai Golden State Warriors che non hanno affatto rinunciato a Mannion (i Campioni NBA in carica hanno esteso la qualifying offer nei confronti dell’azzurro).