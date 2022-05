Virtus Bologna, ostacolo Tortona. Scariolo: “È una semifinale, siamo motivati”

26-05-2022 15:15

Archiviati per 3-0 i quarti di finale contro Pesaro, la Virtus Bologna è pronta a lanciarsi nelle semifinali contro Tortona con il chiaro intento di non fare prigionieri e avanzare verso quella finale dove avrebbe modo di difendere il titolo conquistato nel 2021.

“La condizione fisica e mentale della squadra dovrà essere sufficiente per affrontare un impegno del genere. L’avversario è forte e ha fatto capire il livello competitivo con cui vuole affrontare la serie. Non c’è dubbio che è una squadra che ha un tiro da tre punti che poche squadre hanno, lo usano bene e sono ben strutturati. L’importante sarà limitare le situazioni in cui noi come squadra possiamo fare di più” ha affermato alla vigilia di gara 1 coach Scariolo facendo il punto su avversari e condizione dei suoi uomini.

“Da un lato dopo Pesaro avevamo bisogno di recuperare alcuni giocatori, dall’altro a livello agonistico più lungo è il riposo più ti raffreddi. Però sono cose su cui non bisogna fare tanta filosofia: motivazione ne abbiamo, è una semifinale che potrebbe portarci a giocare un’altra finale”.

Nel confronto la Virtus avrà il vantaggio del fattore campo, un aspetto questo da non sottovalutare visto il calore e la spinta dati molto spesso dal pubblico bianconero.

“Ci sono momenti della partita in cui giocare in casa davanti ai nostri tifosi può aiutare: ci sono stati tanti frangenti in questa stagione in cui questo è successo e il fatto di mantenere l’imbattibilità casalinga lo dimostra” ha concluso l’ex assistente dei Raptors.